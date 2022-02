Vaga impaurita lungo la superstrada, 'Nana' salvata dalla polizia stradale

Vaga, terrorizzata, lungo la superstrada: 'Nana' salvata dalla polizia stradale. Gli agenti hanno recuperato il lagotto emiliano lungo la Centrale Umbra, all'altezza di Ospedalicchio. L'altro cane che era con lei è scappato nei campi.

I poliziotti, allertati dagli automobilisti in transito, sono intervenuti lungo la superstrada. Dopo aver fatto rallentare e incolonnare le auto in sicurezza, hanno individuato i due cani. Nana si è fatta subito prendere in braccio. Gli agenti, dopo aver rilevato gli estremi identificativi del proprietario mediante la lettura del microchip, l’hanno contattato per comunicargli il ritrovamento della sua amica.

Il proprietario della cagnolina, sollevato e felice di sapere che stava bene, si è accordato con il veterinario e con gli agenti per la riconsegna.