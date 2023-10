Pantalla, Nardella: "Ospedale con grandi potenzialità, va valorizzato

Prima visita ufficiale di Nicola Nardella. Il nuovo direttore generale dell’Usl Umbria 1, che ha preso servizio dallo scorso primo ottobre, questa mattina (giovedì 5 ottobre, ndr) ha visitato l’ospedale Media Valle del Tevere accompagnato da Luigi Sicilia, direttore sanitario dell’Usl Umbria 1, Teresa Tedesco, direttore del Presidio ospedaliero unificato dell'Usl Umbria 1, e Giuseppe Vallesi, direttore medico dell’ospedale Media Valle del Tevere. Il primo obiettivo di Nardella, che viene dall’Azienda sanitaria territoriale Pesaro Urbino, è quello di fare una ricognizione degli ospedali e delle maggiori strutture dell’Usl Umbria 1 al fine di conoscerne il potenziale e capire quali sono i margini operativi per migliorarne il servizio.

“Pantalla è una realtà che ha delle potenzialità enormi, va valorizzato – afferma Nicola Nardella – ed è fondamentale inserirlo in modo adeguato in un percorso di rete che possa garantire un’integrazione tra gli ospedali e le altre strutture territoriali, come lo saranno le case di comunità che avranno un ruolo centrale per gestire i malati cronici che, ad oggi, occupano spazi all’interno dei reparti per seguire un percorso di cura che non necessiterebbe la degenza. Sappiamo che c’è difficoltà a reperire forze mediche ma, partendo da questo dato di fatto, dobbiamo capire che è necessario inventare modelli che mettano il malato al centro del percorso. La prossima settimana organizzerò un collegio di direzione dove chiederò ai direttori di dipartimento un supporto ulteriore. È fondamentale riqualificare la presa in carico del paziente”.

Ad oggi, rende noto l'Usl 1, l’ospedale di Pantalla sta registrando un trend positivo in servizi e presenze. Si stima per il 2023 un incremento di circa il 18% dell’attività di ricovero. Per quanto concerne quello chirurgico quest’anno si prevedono 1.570 presenze contro le 1.337 del 2022 e le 821 del 2021. L’attività di ricovero della medicina, invece, è stimata sulle 1.566 persone per il 2023 contro le 1.329 nel 2022 e le 1.131 nel 2021.