Salta dal balcone per sfuggire ai domiciliari e finisce al pronto soccorso, arrestato

I carabinieri della stazione di Magione hanno denunciato un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a Passignano sul Trasimeno, poiché ritenuto presunto responsabile del reato di evasione.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, si sono recati a Passignano sul Trasimeno, nell’abitazione dove l’uomo è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, in virtù di un’ordinanza emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Perugia a marzo per il reato di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della moglie, constatandone l’assenza.

Da accertamenti, i militari hanno appreso che il soggetto, dopo essersi privato del braccialetto elettronico, era saltato dal balcone per allontanarsi dall’abitazione.

I Carabinieri nella circostanza, temendo che l’uomo potesse dirigersi verso l’abitazione della moglie, si sono recati presso la casa di quest’ultima, a titolo precauzionale.

L'uomo è stato rintracciato al pronto soccorso dell’ospedale di Perugia dove è stato sottoposto alle cure del caso per la frattura di un braccio, nonché varie escoriazioni, e successivamente dimesso.

È stato quindi denunciato e nuovamente messo ai domiciliari