I Carabinieri della stazione di Sant'Anatolia sono intervenuti in un locale su richiesta di una persona che aveva subito il furto del cellulare. I militari, giunti sul posto hanno ascoltato l'uomo e visionato i filmati del sistema di videosorveglianza, dai quali hano scoperto l'autovettura utilizzata dal terzetto per arrivare nel locale e poi allontanarsi, e l'identità degli stessi.

Appoggia il cellulare al bancone di un bar e non lo ritrova più, ma i ladri sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza e i Carabinieri si presentano a casa per recuperare il telefono e denunciare tre ragazzi di 22, 21 e 20 anni.

Rubano il cellulare ad un cliente in un locale e si ritrovano i Carabinieri in casa per la perquisizione: denunciati