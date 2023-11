Spello, trovata a passeggio per la città con un portafoglio rubato: denunciata

I Carabinieri della Stazione di Spello hanno denunciato una straniera 21enne ritenuta responsabile di furto aggravato di un portafoglio.

La vittima del furto si è recata in caserma per denunciare la scomparsa del proprio portafoglio sul posto di lavoro. Le immediate ricerche hanno permesso di individuare la donna, mentre camminava a piedi nel centro storico, che alla vista dei Carabinieri ha tentato di dileguarsi.

Fermata ed identificata, è stata sottoposta a perquisizione, ed i militari le hanno trovato addosso il portafoglio contenente i documenti personali e le varie tessere intestate alla vittima.

La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre la donna è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Spoleto.