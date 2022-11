Deruba turisti e pellegrini negli alberghi di Assisi e Santa Maria degli Angeli: denunciato

Deruba turisti e pellegrini che si recano ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, ma grazie alle telecamere di videosorveglianza installate all’interno di due strutture ricettive in cui si era intrufolato, asportando un flauto artigianale di grande valore, dei tablet e dei telefoni, è stato identificato e rintracciato dai Carabinieri che lo hanno denunciato.

I militari della Stazione di Santa Maria degli Angeli hanno avviato le indagini quando il titolare di un hotel della frazione assisana ha denunciato il furto di alcuni apparecchi informatici, tablet e telefoni, custoditi dietro al bancone della reception.

I militari hanno acquisito le testimonianze dei dipendenti e visionato le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, dalle quali avrebbero individuato un uomo, residente da anni nella zona, nell’atto di trafugare le apparecchiature approfittando di un momento di distrazione dei dipendenti dell’hotel e degli altri presenti.

Due giorni dopo il primo furto, all’interno di un’altra struttura ricettiva della zona, il ladro è tornato in azione e ha derubato un’anziana suora tedesca, di passaggio ad Assisi per un convegno, portando via un flauto traverso di fattura artigianale tedesca risalente agli anni ‘50, in lega d’argento, di grande valore economico e affettivo.

I militari, intuendo che poteva trattarsi dello stesso autore, hanno visionato le immagini di videosorveglianza della struttura e, dopo averlo riconosciuto, lo hanno rintracciato e portato in caserma; qui il presunto autore avrebbe quindi ammesso le proprie responsabilità e riconsegnato volontariamente il flauto trafugato poco prima.

I Carabinieri hanno restituito il prezioso strumento alla suora e hanno denunciato l’uomo alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato di furto aggravato.