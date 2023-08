Ruba materiale da un'autofficina, tradito dalle telecamere di sicurezza e denunciato

E' accusato di aver rubato dei pezzi di auto in un'officina, il 35enne, originario di Benevento ma residente in Altotevere da tempo, individuato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Città di Castello e denunciato per furto. Le indagini erano partite in seguito a una denuncia di furto presentata dal titolare di un’autofficina di Cerbara di Città di Castello il quale, recatosi una mattina al lavoro, aveva constatato la mancanza di alcuni parti di autovetture presenti nel piazzale della sua officina.

L’attività immediatamente posta in essere dai carabinieri, condotta anche grazie a sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno permesso di acquisire una serie di elementi a carico del 35enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi reati contro il patrimonio, tali da convincere il gip a emettere un decreto di perquisizione domiciliare a suo carico.

La perquisizione eseguita pochi giorni dopo il furto, non solo ha permesso di recuperare la refurtiva asportata dall’interno dell’officina, ma ha permesso anche di rinvenire alcuni attrezzi da giardinaggio di cui l’uomo non è stato in grado di giustificarne il possesso e che, a seguito di ulteriori accertamenti, sono risultati anche questi oggetto di furto alcuni giorni prima in danno di un agricoltore di Città di Castello. Al termine dell’attività la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.