Forza la porta del distributore e ruba l'incasso al benzinaio: denunciato

I Carabinieri di Norcia hanno identificato e denunciato un uomo per un furto ai danni di un distributore di benzina di Norcia.

L’uomo, un 68enne originario del viterbese, ma senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per aver commesso in passato analoghi gesti, nel maggio scorso avrebbe approfittato dell’assenza del gestore durante la pausa pranzo per forzare la porta di ingresso e introdursi all’interno del gabbiotto della stazione di servizio, rubando dalla cassa 300 euro in contanti.

Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, i Carabineiri sono riusciti ad identificare il presunto autore del furto e denunciarlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto.