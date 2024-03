In piena notte ruba sedie, tavoli e piante ornamentali di un bar: arrestato grazie alle telecamere

E' stato denunciato denunciato a piede libero per furto aggravato un 53enne residente a Bevagna, ritenuto responsabile di un singolare assalto ai danni di un bar a Cannara. Non ha puntato alla cassa, alle bottiglie o alla eventuale presenza di gratta & vinci. No. La merce desiderata erano gli arredi esterni del locale: tavoli, sedie, piante e altro ancora. Il tutto da portare via in auto per poi usufruirne a casa propria in vista dell'imminente stagione estiva.

I militari sono intervenuti a seguito della richiesta del titolare dell’esercizio pubblico, che alla riapertura del locale dopo la notte, ha constatato la mancanza di arredi. Avviate le indagini acquisendo filmati che hanno consentito di individuare una macchina ritenuta connessa ai fatti e successivamente il suo conducente. L’uomo, vistosi scoperto, ha ammesso la propria responsabilità e restituito di sua iniziativa quanto sottratto.