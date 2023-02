Magione, ruba il bancomat di un'impiegata e poi va a fare spesa: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Magione hanno denunciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per furto, minaccia aggravata e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’uomo si sarebbe introdotto all’interno degli uffici di un’azienda e avrebbe sottratto il portafoglio di una dipendente, pe rpoi recarsi in alcune attività commerciali e fare spesa al supermercato e al bar, per un importo di 106 euro.

La proprietaria del bancomat ha ricevuto le segnalazioni di spesa sul cellulare e si è recata presso le attività commerciali, rintracciando l'uomo. Il quale le ha ridato il portafoglio, ma ha mincciato la donna con un cacciavite.

I Carabinieri sono risaliti all'identità dell'uomo e lo hanno denunciato. Nel corso di una perquisizione nella sua camera in una struttura ricettiva, inoltre, sono stati trovati 5 telefoni cellulari rubati l'8 febbraio in un negozio dlela zona. Per l'uomo è scattata anche la denuncia per ricettazione.