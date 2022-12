Assisi, ritrovata in campagna a Perugia l'auto rubata a ottobre

Auto rubata ad Assisi e ritrovata in campagna, a San Giovanni del Pantano tra Perugia e Umbertide.

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, nel corso di un servizio di controllo, hanno notato la presenza di un’auto sospetta in un appezzamento di terreno nei pressi del cimitero di San Giovanni del Pantano.

I poliziotti hanno effettuato una prima verifica senza però trovare nessuno all’interno del veicolo, né danni visibili. Da un accertamento più approfondito sulla targa è emerso che il veicolo era oggetto di furto, denunciato lo scorso 20 ottobre ad Assisi.

Gli agenti, a quel punto, hanno avvisato del ritrovamento la Sala Operativa che ha provveduto a rintracciare la proprietaria e ad informarla degli sviluppi.

Constatata l’impossibilità della donna di portarsi immediatamente sul posto per recuperare il veicolo, gli operatori hanno chiamato il soccorso stradale e affidato il mezzo in custodia giudiziale, in attesa della riconsegna alla legittima proprietaria.