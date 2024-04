Ospedale Castiglione del Lago, riaperto il day hospital oncologico

Riaperto dopo sei anni di interruzione presso l’ospedale di Castiglione del Lago dell’Usl Umbria 1, il servizio per la somministrazione della terapia chemioterapica.

Grazie a tale riattivazione, potrà essere ripristinata la completa presa in carico dei pazienti dalla prima visita, alla somministrazione chemioterapia e al follow-up. In attesa del completamento della seconda fase dei lavori, il servizio è stato riattivato presso la sede dell’unità di raccolta sangue, situata all’interno dell’ospedale di Castiglione del Lago: il mercoledì e il giovedì c’è la somministrazione della chemioterapia, dal lunedì al venerdì ci sono le prime visite, follow-up e altre terapie.

Nel frattempo, procedono secondo il cronoprogramma i lavori di ristrutturazione del nosocomio, come previsto dalla Regione Umbria, con il completamento della galleria di collegamento all'ascensore montalettighe e proseguiranno con la zona di ingresso esterna, situata in via Belvedere.

Successivamente saranno effettuati i lavori negli spogliatoi al piano seminterrato; nella passerella esterna di collegamento tra i piani primo dell'ala centrale dell’edificio principale e dell’ala nord; all’intero reparto della degenza chirurgia; all’ingresso allo stabilimento ospedaliero e reparto Pronto Soccorso; al piano seminterrato della palazzina Medicina riguardanti le zone "camera mortuaria" e al relativo corridoio di collegamento.

I lavori di restyling termineranno entro la fine del 2024.