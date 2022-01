Gubbio, la Lega chiede il Daspo urbano per contrastare violenza e vandalismo

La Lega chiede l'introduzione del Daspo urbano per contrastare i fenomeni di vandalismo e violenza in città. I consiglieri Michele Carini e Sabina Venturi lo fanno all'indomani della rissa scoppiata tra giovanissimi nella notte di San Silvestro in centro storico. La mozione è stata firmata anche dal Gruppo Misto.

"In questi giorni - spiegano i consiglieri Lega - abbiamo appreso dalle cronache locali di ennesimi episodi di vandalismo e violenza che hanno interessato la nostra città che vanno ad aggiungersi alle decine di altri accadimenti che hanno coinvolto il centro storico ed anche le periferie, venendo meno la percezione di sicurezza dei nostri concittadini".

I decreti legge in materia di sicurezza hanno introdotto una serie di nuove norme al fine di poter garantire il decoro urbano e la tutela dell’ordine pubblico, il “Daspo urbano” permetterà al sindaco, tramite gli organi competenti, di multare ed emettere un primo ordine di allontanamento da alcune zone della città nei confronti di persone che mettono a rischio la salute dei cittadini o il decoro urbano, aggiungendo anche ulteriori aree a cui si può proibire l’accesso.

"Per queste motivazioni chiediamo a sindaco e Giunta "di attivarsi per mettere in campo tutte quelle iniziative per approfondire e recepire nel regolamento comunale di polizia urbana quanto previsto dai decreti in materia di “Daspo urbano”; di formulare una proposta per l’individuazione delle zone di applicazione da poter discutere in prima commissione permanente e poi approvarlo con propria delibera in consiglio comunale" conclude la nota.