Bastia Umbra, rissa al Palio di San Michele: denunciate quattro persone

Rissa al Palio di San Michele a Bastia Umbra, interviene la Polizia e denuncia subito quattro persone, ma se ne cercano altre. Gli agenti erano impiegati nelle attività di pattugliamento predisposte per la sicurezza durante il “Palio di San Michele” a Bastia Umbra, quando sono stati allertati per una rissa nel Rione San Rocco.

Sul posto, gli agenti hanno appreso dai presenti che alcuni ragazzi di origini albanesi avevano aggredito due persone. Uno di loro era stato colpito da una violenta testata mentre l’altro, raggiunto da pugno, era caduto a terra perdendo i sensi. Gli aggressori si erano poi dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata, facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti, a quel punto, hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 per le cure del caso. Successivamente, le due vittime, entrambe 30enni, si sono recate presso il Commissariato di Assisi per presentare querela.

Gli investigatori, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e agli elementi raccolti nell’ambito di alcune perquisizioni domiciliari, sono riusciti a risalire all’identità di tre dei partecipanti alla rissa, tutti di origine albanese, due 19enni e un 25enne, con precedenti di polizia.

Ulteriori indagini hanno permesso di appurare che anche una delle vittime aveva partecipato attivamente alla colluttazione.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, le quattro persone sono state denunciate per il reato di rissa aggravata. Sono in corso le indagini finalizzate alla identificazione degli altri soggetti coinvolti.