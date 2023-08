Assisi, deve scontare oltre 1 anno di carcere: trovato alla stazione ferroviaria e arrestato

Gli agenti del Commissariato di Assisi hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Perugia nei confronti di un marocchino di 41 anni, condannato in stato di libertà alla pena di 1 anno, 7 mesi e 20 giorni di reclusione per il cumulo di alcune pene comminategli per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

L’uomo si era reso irreperibile e la scorsa settimana, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, è stato notato dalla Polizia all'interno della stazione ferroviaria. Il 41enne ha provato ad allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Una volta fermato ed effettuato il controllo, gli agenti lo hanno arrestato. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello e per questo è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e poi accompagnato in carcere.