Bastia Umbra, l'allarme lanciato dalla Lega: "Attivate le ecoisole, ma aumentano i rifiuti abbandonati"

A Bastia Umbra sono state attivate le ecoisole, ma i rfiuti abbandonati aumentano. I consiglieri del Gruppo Lega Catia degli Esposti e Gessica Migliorati contestano il cambio delle modalità di conferimento dei rifiuti "che è stato avviato da qualche giorno e già emergono quelle criticità che avevamo segnalato nel momento ci è stato comunicato l’avvio del nuovo servizio senza aver partecipato a nessun confronto. Eppure la voce gestione rifiuti rappresenta la spesa più importante del nostro bilancio comunale e di conseguenza con un rilevante impatto sulle tasche dei cittadini".

I consigliere contestano anche il posizionamento delle ecoisole nei pressi del monastero benedettino, della piazza di Bastia e viale Giontella, cui ha fatto seguito, dicono ancora, l'aumento di abbandoni di rifiuti, tanto da sembrare di essere tornati indietro di dieci anni.

Le due consigliere si chiedono "quale interpretazione dobbiamo dare alla vista di questi rifiuti abbandonati nei pressi delle ecoisole? Sarebbe da chiederlo all’assessore Fratellini che nel ruolo di vicesindaco da ormai oltre undici anni fa e disfa in materia di raccolta dei rifiuti senza il benché minimo confronto con la cittadinanza, che si è vista cadere dall’alto prima i mastelli a cui si adeguata dimostrando attenzione e sensi civico sulla questione rifiuti e che oggi vede tutto completamente sconvolto con le ecoisole. Viene da pensare che si stia facendo un esperimento sulla pelle dei bastioli per esasperarne la pazienza e l’educazione civica".

Secondo le due consigliere come potrebbe fare "un comune cittadino a far entrare il contenuto di un sacco pieno di plastica nel cubicolo quadrato dove dovrebbe essere infilato? Si ha consapevolezza di quanto sia piccolo lo sportello della plastica, come peraltro anche gli altri? E’ stata valutata l’altezza da terra delle finestrelle, dove si dovrebbero inserire i rifiuti rispetto all’altezza media dei cittadini Italiani? E se volessi mandare un ragazzino a conferire i rifiuti od una persona non molto alta o agile siamo sicuri che avrebbero la possibilità di farlo adeguatamente? Abbiamo visto cittadini togliere a mano dalla busta che aveva predisposto a casa i rifiuti da conferire, perdere tempo a ripiegare i cartoni che non entrano nello sportello, attendere perché lo stesso non si richiude o perché il compattare interno completi il suo ciclo".

Dubbi anche sul posizionamento delle ecoisole, troppo lontane da alcuni quartieri, con un servizio telefonico al quale non risponde nessuno e un costo di acquisto di 650mila euro "il cui ammortamento sarà inserito nella tariffe a partire dal 2023 per ammorbidire l’impatto che incide sulle tasche dei cittadini".