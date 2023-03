Norcia, nuovo passo avanti della ricostruzione: affidati i lavori per l'accesso cittadino di Porta Romana

Nuovo tassello per la ricostruzione di Porta Romana, uno degli accessi principali all’interno del centro storico della città di Norcia con la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria dell'appalto.

Ad occuparsi dei lavori sarà la ditta di Norcia, la Edilcos s.r.l. di Fraschetti Luciano e Egidio, con un intervento stimato di 360 giorni per un importo di 1.188.008,31 euro, su progettazione di Massimo Mariani.

“Si tratta di uno dei cantieri simbolo per la nostra città - ha detto il sindaco Nicola Alemanno che poi ha rivolto l’attenzione alle popolazioni dell’Umbertidese, in particolare alle frazioni di Pierantonio, Montecorona e Sant’Orfeo, colpite dal sisma - Sappiamo bene cosa significa affrontare una simile calamità. Ogni giorno, mattoncino su mattoncino, va costruita e alimentata la speranza nel futuro e quindi la fiducia nelle istituzioni in un lavoro sinergico. Con pazienza e senza demordere, sono certo che insieme alle vostre amministrazioni ce la farete”.

“Finalmente si inizia. Dalla messa in sicurezza ad oggi questo progetto è importante per la città e da fiducia. Sono onorato di essere stato l’ esecutore di questo progetto. Un intervento difficile in cui bisognerà ricomporre il manto murario della struttura che si è dissociato” ha detto il professor Mariani.