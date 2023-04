La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre lo straniero è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per l’ipotesi di reato di ricettazione.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, sarebbe stato trovato in possesso di materiale edile rubato, dopo una perquisizione domiciliare.

I Carabinieri della Stazione di Cannara hanno denunciato uno straniero di 62 anni, residente a Cannara, per l’ipotesi di reato di ricettazione.

Cannara, in casa attrezzi e materiale per l'edilizia rubati: denunciato per ricettazione