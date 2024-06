Ricercato per aver investito una ragazza, viene trovato con la droga: arrestato

È accusato di detenzione ai fini di spaccio un 52enne di Umbertide, arrestato dai carabinieri. L’attività dei militari ha avuto origine dalla denuncia di una donna per un incidente stradale. La giovane in particolare riferiva che mentre faceva jogging, era stata colpita all’anca dallo specchietto retrovisore di un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta nel senso di marcia opposto. A causa dell’urto, la ragazza era finita a terra, riportando lesioni guaribili in sette giorni. Il responsabile, invece, aveva proseguito senza fermarsi. I carabinieri, grazie agli elementi acquisiti in denuncia e alle immagini di videosorveglianza di una telecamera privata di un’abitazione nei pressi del luogo dell’incidente, sono riusciti ad invidiare il veicolo e il presunto autore del sinistro stradale.

Successivamente rintracciato a casa, i militari hanno sequestrato il veicolo rinvenendo, al suo interno, 38 grammi di hashish già pronti per essere spacciati e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato per la droga e denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali in virtù dei gravi indizi a suo carico. All’esito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato convalidato e il 52enne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.