Pierantonio, lavori a tempo di record per far tornare gli alunni sui banchi di scuola

Gli alunni delle cinque classi della scuola primaria di Pierantonio hanno ripreso le lezioni presso la scuola dell'infanzia, dopo l'ospitalità provvisoria nella sede centrale della scuola Garibaldi di Umbertide a causa del terremoto del 9 marzo.

La ristrutturazione e risistemazione dei locali è avvenuta in tempi rapidi per poter riaccogliere quasi 100 bambini suddivisi in cinque aule differenti, vivendo un momento di grande emozione e coinvolgimento nel vedere gli alunni tornare alla sana quotidianità dopo un evento come quello del sisma.

Era presente tutta l'amministrazione comunale che ha ringraziato l'assessore regionale al bilancio, all'istruzione e al diritto allo studio per la vicinanza e per l'attiva partecipazione mostrata, avendo fatto fin dai primi giorni post-sisma dei sopralluoghi per trovare una soluzione molto veloce e idonea. L'assessore ha partecipato in rappresentanza della Regione Umbria la quale non ha esitato ad intervenire con un importante contributo di 100mila euro in aiuto dei bambini usciti dalle loro sedi scolastiche a causa del sisma.

In poche settimane è stato possibile apportare un intervento di adattamento di alcuni spazi, grazie al lavoro di molti volontari, degli operai del cantiere comunale guidati dagli ingegneri Bonucci, Scurria e Agricola, grazie agli elettricisti che si sono occupati della sistemazione di tutto l'impianto elettrico, agli uffici comunali, alla dirigente scolastica Silvia Reali, che ha preso parte ai lavori di ridimensionamento insieme alle maestre e alle collaboratrici scolastiche.

L'amministrazione comunale ha ringraziato anche la Pro Loco di Pierantonio e le aziende locali Seas, Gesenu, Itt Impianti, Decor Casa, Elettro Scatt e il colorificio ferramenta Dini che hanno apportato il loro sostegno e si sono messe a disposizione con tutte le loro forze, risorse economiche e personali.

L'inaugurazione si è conclusa con la benedizione di don Anton (parroco dell’Unità pastorale di Pierantonio) alla struttura scolastica e ai presenti.