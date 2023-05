Foligno, sale sul treno con un coltello nello zaino, poi insulta e minaccia gli agenti: denunciato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno hanno fermato e denunciato uno straniero che, sottoposto agli ordinari controlli a bordo treno lungo la tratta Foligno-Firenze, ha iniziato ad insultare e minacciare gli agenti.

Il 32enne oltre ad essere senza biglietto, era in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e ha insultato e minacciato i poliziotti, colpendo con dei pugni i finestrini del convoglio.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, il 32enne ha continuato a tenere una condotta aggressiva, arrivando persino a spintonare gli agenti.

Accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria per l'identificazione, l’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva e oppositiva. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un grosso coltello da cucina del quale non è stato in grado di motivare il possesso.

Il 32enne è stato deunciato per i reati di minacce, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.