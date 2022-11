Spoleto, tenta di sfuggire a un controllo e poi insulta gli agenti: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Spoleto, durante un servizio a San Giovanni di Baiano a Spoleto, hanno notato un giovane che alla loro vista ha invertito la direzione di marcia per tentare di evitare il controllo.

I poliziotti hanno raggiunto il ragazzo che con atteggiamento poco collaborativo si è rifiutato di esibire il documento d’identità.

Dopo diversi tentativi, lo straniero di 26 anni ha fornito le proprie generalità mostrando, però, un evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche.

Dai controlli è emerso che il 26enne era gravato da diversi precedenti di polizia per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possesso di armi, rissa e lesioni personali. Per questo motivo, gli agenti hanno tentato di sottoporlo a controllo, ma il giovane ha dato in escandescenze.

Dopo averlo contenuto in sicurezza, gli operatori lo hanno accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Spoleto per gli accertamenti del caso e lo hanno denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il 26enne è stato anche multato per ubriachezza molesta.