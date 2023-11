Il rilancio dell'ospedale del Trasimeno riparte dopo il blocco del cantiere: gli interventi e la data fine lavori

Una buona notizia arriva dal consiglio regionale per i cittadini di Castiglione del Lago ma di gran parte dei residenti nei comuni lacustri. Sono stati risolti i problemi tecnici e imprevedibili che hanno fermato i lavori per il restauro e ampliamento del nosocomio del Trasimeno, approvata la variante per un maggiore finanziamento dell'opera e la sottoscrizione di un nuovo cronoprogramma dei lavori rimasti in sospeso - il cantiere era partito nel 2017 - tra le ditte appaltatrici e la Regione. Le novità sono emerse oggi dopo l'interrogazione presentata dai consiglieri del Partito democratico, Simona Meloni (prima firmataria), Michele Bettarelli, Tommaso Bori e Fabio Paparelli in merito all’ospedale di Castiglione del Lago e Distretto sanitario del Trasimeno.

L'assessore regionale alla sanità Luca Coletto ha confermato che la ripresa dei lavori è prevista per il prossimo 8 gennaio 2024 con una durata di 335 giorni. E quindi se tutto andrà bene, tra collaudi e burocrazia, nei primi mesi del 2025 l'Ospedale di Castiglione del Lago tornerà a pieno regime. Negli anni pre-covid e prima del cantiere in un anno si sono registrati 2mila 126 ricoveri. I lavori sono sospesi a seguito di situazioni imprevedibili emerse in corso d’opera: ovvero problematiche geologiche ed infiltrazioni di acqua nello scavo per la realizzazione della galleria di collegamento al nuovo ascensore. Per il nuovo intervento sono stati previsti e finanziati 100mila euro in più rispetto all'importo in sede di gara di appalto.

L'assessore Coletto ha fatto il punto sugli interventi terminati: "Il cantiere ha raggiunto il 70 per cento degli interventi. Ad oggi sono state ultimate e consegnate le seguenti aree: nuovo reparto di emodialisi, ampliamento palazzina B, ampliamento Pronto soccorso, realizzazione di nuovi ambulatori al piano terra, nuovi ambulatori di chirurgia ambulatoriale al piano primo".

Il capogruppo del Pd, Simona Meloni, ha replicato in aula, durante il question time, che “da quanto emerso ci sarà ancora un anno di sofferenza prima dell’ultimazione dei lavori. L’auspicio del territorio è che l’ospedale possa garantire ai cittadini tutti i servizi offerti in passato”. Per quanto riguarda i distretti sanitari passati da 12 a 4 la Giunta regionale ha ribadito che si tratta di una riorganizzazione dei distretti e non uno smantellamento degli stessi.