Prendono il reddito di cittadinanza e lavorano per abbellire Umbertide e per la comunità

Ripulita la fontana di piazza Michelangelo, la pista ciclabile lungo la ex strada statale Tiberina 3 bis, la Pineta Ranieri, il Parco Ranieri, il Parco Reggia, il centro storico cittadino e in altre vie

Percettori del reddito di cittadinanza al lavoro per la comunità. Ad Umbertide stanno dando i loro frutti i progetti utili alla collettività elaborati dal Comune rivolti ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

In questi giorni sono stati effettuati importanti interventi di pulizia e di sistemazione dell'arredo urbano in stretta collaborazione con il Gruppo Volontari Umbertide, rientranti nel progetto “Prendiamoci cura”. In questo progetto i beneficiari del reddito di cittadinanza si occupano della raccolta dei piccoli rifiuti, che difficilmente possono essere raccolti, perché dispersi ai margini delle strade.

Uno dei più significativi ha riguardato la riqualificazione della fontana di piazza Michelangelo che è stata ripulita a fondo dalla sporcizia e dai rifiuti che si erano depositati nel corso del tempo.

Altri lavori di pulizia sono stati svolti lungo la pista ciclabile lungo la ex strada statale Tiberina 3 bis, la Pineta Ranieri, il Parco Ranieri, il Parco Reggia, il centro storico cittadino e in altre vie del capoluogo.

Oltre al progetto “Prendiamoci cura” altri due sono i progetti messi in atto: “La cultura multimediale” e “Amici della musica”, che sono svolti in collaborazione con l'Anonima Impresa Sociale presso il Museo delle Ceramiche Rometti e le sale prove del Centro San Francesco.

Grande soddisfazione viene espressa dall'amministrazione comunale, in particolar modo dall'assessorato all'Ambiente e dall'assessorato alle Politiche sociali. Con i progetti rivolti ai percettori di reddito di cittadinanza si stanno raggiungendo risultati evidenti per quanto riguarda la tutela delle aree verdi, dei parchi cittadini e per le vie del capoluogo. Tutto ciò dimostra come la scelta fatta dal Comune di Umbertide con l'attuazione di questo percorso messo al servizio della collettività sia la strada giusta non solo per migliorare il decoro del territorio comunale ma anche per svolgere servizi utili.