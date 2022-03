Preleva il soldi dalla carta di credito di un amico e li versa sul suo conto corrente, denunciato

I Carabinieri di Campello sul Clitunno ha denunciato un giovane di 20 anni per indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito di un amico.

Secondo i militari il giovane avrebbe prelevato una somma di denaro dalla carta di credito intestata ad un suo coetaneo, all'incirca 140 euro, e poi versato l'importo sul conto corrente intestato al presunto autore del reato che era stato aperto pochi giorni prima.

Le indagini in materia economica, soprattutto durante la fase della pandemia, hanno avuto un incremento del livello di attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri che, più in generale, ha inteso esplorare con attenzione il contrasto ai reati di “cyber crimes” per consentire una pronta risposta al cittadino, in un momento così delicato per la società.