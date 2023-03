Foligno, rapina il compagno della madre e fugge dai domiciliari: arrrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 35enne in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia emessa dal gip presso il Tribunale di Spoleto.

L’uomo, già noto alla Polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre si trovava in regime di arresti domiciliari si era reso responsabile di un’aggressione ai danni del compagno della madre e della successiva evasione dalla propria abitazione.

Il 35enne, pur di allontanarsi dalla propria abitazione, aveva strappato il marsupio al compagno della madre, impossessandosi delle chiavi della sua autovettura e facendolo cadere a terra. Si era poi allontanato con l’auto dell’uomo, facendovi rientro solo in tarda serata.

La Procura di Spoleto ha fatto richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, anche al fine di scongiurare il rischio di nuove condotte violente. Richiesta accolta dal gip di Spoleto e i poliziotti hanno rintracciato il 35enne, portandolo in carcere.