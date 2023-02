Quasar Village, spesa e servizi: le novità

Non solo shopping al centro commerciale Quasar Village di Corciano. Helpy, la postazione multiservizi del Villaggio, ‘cresce’: grazie all’accordo con Federazione nazionale pensionati (Fnp) Cisl territorio di Perugia e l’Associazione difesa consumatori (Adiconsum) Aps Regione Umbria, infatti, è stato attivato lo sportello Adiconsum che, tutti i venerdì dalle 16 alle 18, erogherà a tutti gli iscritti all’associazione servizi di informazione e assistenza nei contenziosi individuali in materia di acquisto beni e servizi, trasporti, viaggi, vacanze, telefonia, energia elettrica, gas e servizio idrico, buoni postali e canone rai, oltre a offrire un aiuto stragiudiziale delle controversie tramite reclami o procedure di conciliazione e un’assistenza per l’accesso al Fondo di prevenzione e sovraindebitamento. Inoltre, per i pensionati iscritti a Fnp Cisl e gli aderenti ad Adiconsum è previsto uno sconto del 5% sull’acquisto di gift card Quasar. Infine, un ‘piccolo aiuto’ per la spesa quotidiana. Gli over 65 che sceglieranno di farla all’interno dello Spazio Conad, ogni lunedì, martedì e mercoledì avranno uno sconto del 10%, fino ad un valore massimo di spesa di 250 euro su un unico scontrino. Per usufruire dello sconto, i clienti che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età devono recarsi al punto informazioni Conad e registrarsi. La promozione sarà valida decorsi sette giorni dalla data di iscrizione.

“Siamo davvero soddisfatti di questo accordo – ha aggiunto Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village –. Helpy si arricchisce di questo nuovo servizio per i consumatori, oltre a mantenere quelli già in essere, quindi servizio copisteria (fotocopie, fax, scanner), attivazione Telepass, ricarica cellulare con power bank, informazioni turistiche, noleggio gratuito passeggini e sedie a rotelle, prenotazione taxi, viste mediche gratuite e molto altro, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20, sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20”.