Spoleto, provoca un incidente e alla vista dei Carabinieri tenta la fuga: arrestato per possesso di un etto di droga

I Carabinieri di Spoleto hanno arrestato un uomo a seguito di un incidente stradale tra due autovetture. I militari si sono recati sul poto del sinistro e uno dei conducenti delle auto coinvolte alla loro vista si è dato alla fuga.

Nel volgere di pochi minuti però è stato rintracciato e da subito si è mostrato in forte stato di agitazione, tale da indurre gli operanti ad approfondire gli accertamenti. Dopo un’attenta perquisizione veicolare e domiciliare, infatti, sono stati rinvenuti nella sua disponibilità 112 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi di droga.

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nel corso dei servizi di sicurezza disposti per la 67esima edizione del Festival, al fine di assicurare l’ordinario svolgimento della manifestazione, i miliatri hanno denunciato un albanese di 20 anni, in Italia senza fissa dimora, controllato poiché sorpreso in atteggiamento sospetto mentre passeggiava in una via del centro storico, trovato in possesso di 5,7 grammi di cocaina, già suddivisa in 10 dosi e pronta per essere ceduta a terzi.