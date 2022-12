Strade provinciali, pronti 3 milioni di euro per la viabilità di Trasimeno e Perugino

Tre milioni di euro di investimenti per il comprensorio del Trasimeno e nel Perugino. A tanto ammontano i lavori sulle strade regionali e provinciali, gestite dalla Provincia di Perugia e che l’ente si prepara a eseguire nel corso del 2023.

La notizia è stata resa nota a Magione, in occasione della visita del consigliere delegato alla viabilità Moreno Landrini presso gli uffici e la sede operativa della Zona 2.

Accolto dal responsabile Pasquale Billi, e dagli assessori comunali di Magione (Massimo Oglieri e Vanni Ruggeri) e di Castiglione del Lago (Fabio Duca), Landrini ha incontrato il personale tecnico e amministrativo e ha visitato la struttura operativa realizzata ex novo che ha potenziato il servizio.

Con i 317 chilometri di strade ricadenti nel comprensorio del Trasimeno e 206 in quello perugino, la Zona 2 gestisce un complesso sistema di oltre 500 chilometri di rete viaria. Relativamente ai lavori di straordinaria manutenzione, saranno investiti 2.081.709,55 di euro sulle strade provinciali e 697.367,38 euro sulle regionali.

Interventi che consisteranno essenzialmente nel consolidamento dei piani viabili, nuove bitumature, rifacimento della segnaletica orizzontale e posa in opera di barriere di sicurezza stradali (solo nel caso delle strade provinciali).

In particolare nel primo semestre del nuovo anno si conta di effettuare lavori sulle seguenti strade: Passignano (S.P. 142/1; S.P. 900), Castiglione Lago (S.P. 300/1, S.P. 301/1, S.P. 301/2, S.P. 303, S.P. 304, S.R. 454), Panicale (S.P. 306/1, S.P. 306/2), Piegaro (S.P. 307/1, S.P. 307/2, S.R. 220), Citta’ Pieve (S.P. 308/2, S.P. 308/3, S.P. 309/1, S.R. 220), Paciano (S.P. 310/2, S.P. 310/1), Magione (S.P. 313, S.P. 314 , S.P. 316/1, S.P. 319, S.P. 143/2, S.P. 317), Perugia (S.P. 315/1, S.P. 315/2, S.P. 170/1, S.P. 174/2, S.P. 252, S.P. 175/2, S.P. 246/1, S.P. 246/2, S.P. 246/6, S.P. 318/4, S.P. 167, S.P. 344/3, S.P. 401/1, S.P. 247/2, S.P. 318/1, S.P. 318/3, S.R. 3 Bis, S.R. 318, S.R. 75 Bis), Corciano (S.P. 172/2, S.P. 172/3), Lisciano Niccone (S.P. 143/1) e Torgiano (S.P. 400/1, S.P. 403/1, S.P. 401/2).

Tra le opere di straordinaria manutenzione si segnalano in particolare sulla S.P. 318/4 la sistemazione dei piani viabili nel centro abitato di Castel del Piano per un importo di 93.084,54 euro (lavori già affidati) e sulla S.P. 318/1 la sistemazione del movimento franoso nel tratto S. Martino in Campo – S. Martino in Colle per un importo di 100.000 euro (lavori in corso di esecuzione).

A tutto ciò si vanno ad aggiungere i lavori di ordinaria manutenzione che ammontano a 97.635,22 euro tra cui quelli già eseguiti sulla S.R. 416 nel centro abitato di Tuoro dove sono state potate 189 alberature (48.525,50 euro).