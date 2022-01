Merci taroccate, Agenzia delle dogane e Comune di Spoleto firmano protocollo contro la contraffazione

Un protocollo per contrastare la produzione e il commercio di merci contraffatte è stato firmato tra l'Agenzia delle dogane e il Comune di Spoleto, dal sindaco Andrea Sisti e dal direttore territoriale Roberto Chiara.

L’accordo, di durata biennale, sigla la sinergia di forze tra i funzionari dell’Agenzia e la Polizia locale. Analogo protocollo è già stato firmato con i Comuni di Foligno e Città di Castello.

"Con la firma di questo protocollo avviamo una collaborazione tra la nostra Polizia locale e l’Agenzia con l’obiettivo di contrastare un fenomeno che può, se non monitorato e sanzionato, penalizzare le tante attività commerciali del nostro territorio che agiscono nel pieno rispetto delle leggi vigenti - ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti - Si tratta quindi di un accordo che punta a fornire maggiori garanzie a tutto il settore del commercio, attraverso un impegno diretto del Comune di Spoleto”.

"Contrastare tale fenomeno attraverso la lotta alla produzione e vendita di prodotti contraffatti o che riportano una falsa indicazione sulla provenienza, origine e qualità rispetto a quanto dichiarato – afferma il direttore Roberto Chiara – è una delle più importanti attività in difesa dell’economia italiana e della salute pubblica. Avviare queste sinergie anche con le forze di Polizia locale significa rafforzare il presidio di legalità sui territori a tutela sia delle imprese ed esercizi che operano nel rispetto delle regole della leale concorrenza, sia in difesa del consumatore spesso tratto in inganno, specie quando acquista da piattaforme elettroniche di e-commerce di dubbia affidabilità, dal prezzo molto conveniente”.