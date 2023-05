Paciano, finiti i lavori: tornano frubili alla piccola utenza i giardini pubblici di viale Roma

Sono nuovamente fruibili per l'utenza, da oggi, i giardini pubblici di viale Roma a Paciano. Lo rende noto con un post sulla pagina Facebook del Comune il sindaco Riccardo Bardelli.

"Alcuni lavori non sono finiti, la nuova trave deve arrivare, ma il pratino è calpestabile e quindi abbiamo pensato fosse preferibile permettere ai bambini di utilizzarli di nuovo con questo bel tempo - scrive il primo cittadino - Quando saranno completati i lavori avremo occasione di inaugurarli in modo ufficiale. In ogni caso abbiamone tutti la massima cura".