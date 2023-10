Foligno, come il progetto Pnrr aiuta le persone fragili a uscire dall'ospedale

Il progetto Pnrr “Dimissioni protette” mira a creare una rete tra l’ospedale e i servizi territoriali per garantire la qualità e la continuità dell’assistenza alle persone più fragili, evitando ricoveri inappropriati o frequenti. Grazie alla sinergia tra Comune e Usl Umbria 2, il progetto è già operativo presso l’ospedale di Foligno e intende consentire il decongestionamento dei Pronto Soccorso e ottimizzare le risorse sanitarie, sia economiche che umane e tecniche, per rispondere ai bisogni delle persone che necessitano di cure specifiche. Inoltre, il progetto prevede un modello organizzativo uniforme e integrato nei vari territori per gestire in modo coordinato gli interventi a sostegno delle persone non autosufficienti, favorendo il loro mantenimento nel proprio ambiente familiare.

Mauro Zampolini, il direttore sanitario dell’ospedale, ha spiegato che il Pronto Soccorso è stato in passato molto affollato, ma solo una piccola parte dei pazienti ha bisogno di ricovero. Per questo motivo l’ospedale segnalerà i casi di fragilità che richiedono l’attivazione delle dimissioni protette, che possono includere assistenza domiciliare, telesoccorso e pasti a domicilio per il periodo necessario alla guarigione. La presa in carico della persona fragile sarà coordinata tra servizio sociale del Comune e della Usl. Per le persone senza fissa dimora si cercherà di trovare un posto dove la persona possa trascorrere la convalescenza.

L’assessore alle politiche sociali, Agostino Cetorelli, ha sottolineato che il “progetto, fino al marzo del 2026, interesserà un minimo di 125 utenti con la possibilità di assistenza domiciliare di oltre 13 mila ore per un importo complessivo di 330 mila euro”.

Il Comune di Foligno, in qualità di Comune Capofila della zona sociale 8, può affidare l'erogazione delle prestazioni a enti del terzo settore, selezionati tramite procedure ad evidenza pubblica. L'ente scelto dovrà offrire anche attività e programmi di formazione specifica per gli operatori dei servizi a domicilio, al fine di migliorare la qualità del lavoro di cura, soprattutto per le persone anziane. Inoltre, dovrà individuare uno spazio dove le persone senza fissa dimora possano trascorrere il periodo di convalescenza.

Il servizio di dimissioni protette è gratuito per gli utenti. Le attività proposte sono state condivise con la Usl Umbria 2 e saranno regolate da una normativa attuativa apposita.

“Ancora una volta, su un tema cruciale come quello dell’assistenza sociale ai cittadini più fragili, si realizza un’importante integrazione tra il Comune di Foligno e la nostra azienda sanitaria” spiega il direttore generale della Usl Umbria 2, Massimo De Fino.

“Questo programma oltre a garantire una risposta completa e coerente, consentirà di migliorare la performance dei nostri servizi riducendo in modo significativo le degenze in ospedale non legate a problemi sanitari, bensì sociali, che richiedono altri e più appropriati interventi” conclude De Fino.