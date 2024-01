Sanità umbra, scontro tra maggioranza e opposizione sull’ospedale di Spoleto. Intanto i cittadini scendono in piazza

Perugia, il rumore che proveniva da Piazza Italia questa mattina era un rumore di protesta. Una contestazione volta a difendere l’ospedale di Spoleto e la sanità pubblica.

Il presidio fuori dai palazzi della Regione è stato organizzato da Spoleto City Forum, martedì 16 gennaio, proprio mentre in assemblea legislativa si votava la mozione sull’ospedale San Matteo degli infermi presentata da Michele Bettarelli come primo firmatario, Tommaso Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli del Pd, Thomas De Luca del M5s, Vincenzo Bianconi e Donatella Porzi del Gruppo Misto.

La mozione per chiedere il ripristino e il potenziamento dei servizi sanitari presso l'ospedale di Spoleto è stata bocciata dalla maggioranza, con 6 voti favorevoli della minoranza e 12 voti contrari. I consiglieri proponenti hanno denunciato la penalizzazione della sanità pubblica nel territorio e la perdita della qualifica di Dea di I livello per l'ospedale di Spoleto.

Luca Coletto, assessore alla Sanità, ha spiegato che non ci sono piani per ridurre i servizi sanitari nella regione, ma solo per renderli più efficienti e adeguati alle esigenze della popolazione. La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha difeso le scelte della sua amministrazione in materia di sanità, sottolineando la necessità di adeguarsi ai parametri nazionali e di creare una rete tra le strutture ospedaliere.

Il consigliere Tommaso Bori ha sottolineato: "Quell'ospedale è stato depotenziato, ci sono professionisti sotto utilizzati e c’è un Pronto soccorso privato dei mezzi per funzionare al meglio. La promessa di ripristinare i servizi, dopo il periodo della pandemia, non è stata rispettata. Non possiamo permetterci di lasciare ai margini i territori e i cittadini dell’Umbria".

Intanto ai piedi del palazzo regionale, fuori dall’assemblea, l’ennesima manifestazione di cittadini e sindacati che chiedono la riapertura di tutti i reparti chiusi dell’ospedale San Matteo degli infermi e “una sanità pubblica che non conceda oltre ai privati”.