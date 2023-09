Magione, premio Aganoor-Pompilj: svelati i nomi dei vincitori della XXV edizione

Sono stati resi noti nella giornata conclusiva del Festival delle corrispondenze di Monte del lago i vincitori della XXV edizione del Premio letterario nazionale Vittoria Aganoor Pompilj organizzato dal Comune di Magione.

PREMIO AGANOOR PRIMA SEZIONE

Ex-equo nella prima sezione dove la giuria ha deciso di premiare i volumi dei carteggi “Montale-Solmi, Ciò che è nostro non ci sarà tolto mai. Carteggio 1918-1980”, a cura di Francesca D’Alessandro edito da Quodlibet; e “Zeri-Longhi, Lettere 1946-1965”, a cura di Mauro Natale, Silvana editore. Le lettere dei due carteggi sono state lette da Patrizia Ciminati e Fabiola Marchesi del Circolo lettori ad alta voce di Magione.

PREMIO AGANOOR SECONDA SEZIONE

Per la seconda sezione il primo premio è stato assegnato alla lettera “Gocce d’acqua” della ventenne Benedetta Barbetti con la seguente motivazione: “la lettera affronta un argomento molto delicato - come la morte di un figlio per propria mano - con grande sensibilità e profondità di analisi interiore, senza mai cadere in facili sentimentalismi, in banali stereotipi, o nella tentazione della retorica”.

Seconda classificata Jennifer Bertasini con la lettera Cerchio VIII, terzo classificato Luca Fazi con la lettera Lui sa. I venticinque anni del concorso sono stati occasione per ricordare quanti hanno collaborato al raggiungimento dell’ambito traguardo. Ringraziamenti sono stati fatti dal sindaco Giacomo Chiodini e dall’assessore alla cultura, nonché organizzatore del Festival delle corrispondenze, Vanni Ruggeri. Interventi dei presidenti delle due sezioni del premio: Adriana Chemello e Mino Lorusso.

RICORDO DI CLARA SERENI

L’organizzatrice del Premio Vittoria Aganoor, Luigina Miccio, durante il suo intervento ha voluto ricordare la figura della scrittrice Clara Sereni con una targa consegnata alla sua biografa e amica Puma Scricciolo con la seguente motivazione:

“Clara ha rappresentato un passaggio importante del Premio, quello in cui si decise di creare una sezione riservata ai carteggi editi di cui accettò l’invito ad esserne presidente di giuria. Ma perché dico che lei può rappresentarlo? Clara era uno spirito forte, combattivo, che sapeva essere anche dura in alcuni momenti e il Premio ha dovuto essere così i primi anni. Imporsi, perché era difficile far capire quello che si stava facendo. Ma nascondeva, anche, una fragilità, un bisogno di aiuto, un’attenzione verso tutti coloro che avevano bisogno, una grande umanità che è quella che abbiamo voluto fosse sempre anche l’anima nascosta di questo premio”.

TARGA "UNITI NELL'ARTE"

Consegnata invece all’attrice Francesca De Martini e al figlio, l’attore Jacopo Olmo Antinori, la targa “Uniti nell’Arte” consegnata dal direttore del Gal Trasimeno-Orvietano Francesca Caproni. “È un riconoscimento a cui teniamo molto – spiegano dall’organizzazione – perché l’unione tra i coniugi Aganoor-Pompilj fu segnata da una grande intesa intellettuale che portò ambedue ai successi letterari e politici per cui ancora vengono ricordati. Ci è sembrato pertanto bello celebrare questo sodalizio premiando quei legami sentimentali, che possono essere di coppia, filiali o altro, caratterizzati proprio da questa doppia condivisione”.