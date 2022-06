Preci, circola con l'auto a fari spenti di notte: multato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Norcia hanno svolto numerosi servizi di prevenzione sul territorio, controllando 162 veicoli, 308 persone e 53 esercizi pubblici.

I Carabinieri della stazione di Cascia nel corso di una serie di controlli effettuati a Cascia, hanno sanzionato un uomo per eccesso di velocità in quanto procedeva a velocità non commisurata e pericolosa su una delle principali arterie stradali della città, due sono stati gli automobilisti sanzionati perché sorpresi alla guida della loro auto sprovvisti dei documenti necessari alla guida;

I Carabinieri della stazione di Monteleone di Spoleto hanno sanzionato un uomo perché circolava a bordo di un veicolo non sottoposto a revisione;

I Carabinieri della stazione di Preci hanno sanzionato un giovane perché sorpreso alla guida della sua auto senza i previsti documenti, un uomo è stato invece contravvenzionato perché circolava, in orario notturno, con un veicolo i cui dispositivi luminosi non erano completamente funzionanti.