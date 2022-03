Spoleto: è positivo al Covid, ma gira in auto per la città, 20enne denunciato dai Carabinieri

Fermato per un controllo stradale se ne deve tornare a casa con una denuncia perché se ne andava in giro nonostante fosse positivo al Covid.

Il giovane, un 20enne di Spoleto, è finito nella rete dei controlli del fine settimana organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Spoleto e dai controlli via terminale è risultato positivo al Covid-19 e, quindi, in violazione degli obblighi di quarantena di prevenzione della diffusione pandemica. Il ragazzo è rimasto sorpreso di come i militari abbiano scoperto la positività incrociando i dati con quelli della sanità pubblica e non ha potuto evitare la denuncia.

Il servizio di controllo del territorio e delle strade ha portato all'identificazione di 245 persone; 218 veicoli controllati; 61 green pass verificati e 15 attività controllate; 14 contravvenzioni legate al codice della strada per mancato uso delle cinture di sicurezza, mancato uso del dispositivo viva voce per cellulari, velocità, guida senza patente al seguito, mancanza revisione veicoli.

Durante il servizio è stato individuato un giovane 33enne in possesso di due grammi di hashish e per tale ragione segnalato alla Prefettura di Perugia.

Una persona è stata fermata alla guida di autoveicolo in stato d’ebbrezza, con sequestro dell'autovettura, ritiro dei documenti di guida e circolazione del veicolo e denuncia per guida in stato di ebbrezza.