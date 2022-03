"Popolazione da troppo sotto pressione", fronte comune per la sicurezza a Marsciano

Fronte comune per la sicurezza nel marscianese. Dopo la morte di Giuseppa Ferranti, colta da un malore fatale alla scoperta che dei ladri erano entrati nella casa di un parente a Papiano, in Prefettura, istituzioni e forze dell’ordine si sono ritrovati faccia a faccia per definire una strategia condivisa. All’incontro con il Prefetto Armando Gradone al quale hanno preso parte il sindaco Francesca Mele, il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri colonnello Stefano Romano e il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza tenente colonnello Massimiliano Scudieri. Per il Comune di Marsciano erano presenti anche l’assessore Patrizia Trequattrini e il comandante della Polizia locale, capitano Nicoletta Broccucci.

“Abbiamo rappresentato al prefetto e ai vertici delle Forze dell’ordine – spiega il sindaco Francesca Mele – un quadro del progressivo aumento degli episodi criminosi che stanno interessando il territorio. Da parte di tutti c’è stato il riconoscimento di una effettiva criticità che caratterizza il territorio di Marsciano sul fronte della sicurezza, con una popolazione che, come ha potuto affermare lo stesso prefetto, da troppi mesi è sotto pressione a causa del continuo verificarsi dei furti. Il prefetto si è quindi impegnato a favorire l’intensificarsi di una azione sul territorio, moltiplicando lo sforzo di presidio e controllo da realizzarsi in modo integrato tra le Forze dell’ordine, attraverso una adeguata pianificazione dei servizi”.

Sono stati affrontati vari aspetti, dall’implementazione di sistemi di videosorveglianza da mettere in rete con soluzioni di monitoraggio gestite dalle forze dell’ordine, alla questione dell’organico della caserma di Marsciano, alla necessità di favorire la denuncia di tutti i furti o tentati furti subiti, “cosa che purtroppo non sempre avviene con la conseguenza di non permettere alle forze dell’ordine di avere un quadro veritiero” sull’effettiva incidenza dei fenomeni e organizzare quindi gli interventi più opportuni. “Tutti aspetti – commenta il sindaco – sui quali proseguiremo e intensificheremo il lavoro in corso, in stretto coordinamento con le stesse forze dell’ordine oltre che con la Prefettura, e sui quali potremo dare nelle prossime settimane maggiori informazioni agli stessi cittadini. Per quanto riguarda in particolare il potenziamento di organico della Caserma abbiamo avuto conferma dal Comandante provinciale dell’Arma circa il fatto che sarà imminente un accorpamento dell’organico di Spina su Marsciano che potrà così arrivare a contare su 14 effettive unità rispetto alle attuali 8. Proprio questo sarà quindi un passaggio fondamentale nel segno di quella azione integrata per il controllo del territorio”.