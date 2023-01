Poliziotto morto durante l'uscita di caccia, disposta l"autopsia

La procura della Repubblica di Spoleto ha disposto per domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo del poliziotto 45enne, deceduto ieri in località Balduini di Spoleto, durante una battuta di caccia.

L’esame autoptico è previsto per la giornata di martedì 24.

Sono in corso. - rende noto la Procura di Spoleto - e proseguiranno nei prossimi giorni le indagini e gli accertamenti tecnici utili a ricostruire la dinamica dell’evento. La vittima era in servizio al commissariato di Spoleto.