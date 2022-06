Foligno, la Polizia regala agli studenti l'Agenda della Legalità: due super-eroi spiegano e battono razzismo e bullismo

Consegnata, in 13 Istituti scolastici del folignate, “Il mio diario”, l'agenda scolastica della Polizia di Stato dove sono protagonisti i due supereroi Vis e Musa, assistiti dal topo investigatore Geronimo Stilton. Nell'agenda per giovani della Polizia si affrontano tematiche delicate come l'uso sicuro del web, l'educazione alla circolazione stradale, il razzismo e la tutela dell'infanzia, stimolando riflessione su questi temi e offrendo delle spiegazioni comprensibili ai bambini. Un modo per diffondere la cultura della legalità ed avvicinare gli adulti di domani ai valori e ai principi che li renderanno cittadini responsabili.

Gli studenti delle varie scuole, dopo aver ricevuto in regalo “Il mio diario” dai nuovi amici poliziotti, hanno colto l’occasione per soddisfare tante curiosità sulla missione che svolge quotidianamente il personale della Polizia di , rivolgendo moltissime domande alle quali non si è sottratto il dirigente del Commissariato di Foligno, Adriano Felici. Tra i sorrisi e con la promessa che sarebbero tornati presto a fargli visita.