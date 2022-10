Polizia, alla scuola di polizia via alle lezioni per i futuri vice sovrintendenti

Sono partite, nell’aula virtuale dell’Istituto per sovrintendenti della polizia di Spoleto “Rolando Lanari”, diretto dal primo dirigente Maria Teresa Panone, lezioni frontali a distanza in favore dei 843 studenti del 31esimo Corso di formazione per la nomina a vice sovrintendente, riservato al personale già in servizio.



Il corso sarà suddiviso in due cicli: il primo ciclo, che vedrà coinvolti 480 frequentanti, si svolgerà dal 12 al 31 ottobre 2022; il secondo, invece, che vedrà 363 frequentanti, si svolgerà dal 28 ottobre al 17 novembre.



Le lezioni – che prevedono una fase in modalità e-learning e un’altra caratterizzata da lezioni interattive in aula virtuale – vedranno la partecipazione del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e del direttore dell’Istituto, Maria Teresa Panone e punteranno a fornire ai futuri ufficiali di polizia giudiziaria le conoscenze e gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza il nuovo ruolo che andranno a rivestire, mettendo a disposizione della collettività le competenze acquisite.



Il personale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, per il quale è richiesta un’elevata preparazione professionale oltre a particolari conoscenze ed attitudini, spesso è chiamato a svolgere attività di comando di piccole unità operative o di posti di polizia.



Al termine del ciclo di lezioni frontali a distanza, seguirà un’ultima fase di tirocinio applicativo presso gli uffici dei reparti di appartenenza.



Al termine del tirocinio, gli allievi Vice Sovrintendenti che avranno ottenuto il giudizio di idoneità, verranno confermati nel ruolo e potranno iniziare il nuovo percorso professionale presso le sedi di destinazione.