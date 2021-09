Morano Osteria: quella strada pericolosa, ridotta ai minimi termini, con buche e asfalto sbriciolato

Morano Osteria, è una frazione di Gualdo Tadino, a pochi chilometri da Assisi. Un borgo, per i suoi paesaggi di collina, che sta vivendo una seconda giovinessa in fatto di nuovi residenti soprattutto stranieri che decidono di vivere qui in casolari di pregio. Peccato pero che la strada che porta al borgo e prosegue poi per la collina è una di quelle messe peggio dell'intera provincia. Da anni, tra incidenti e danni ad auto, è al centro delle polemiche e delle richieste di intervento, ma tra il disinteresse generale non si è fatto nulla. Un scempio, anzi un pericolo per l'inculumità per residenti e automobilisti. Buche, come crateri, asfalto sbriciolato, fossati profondi anche più di 5 centimetri: questa è la realtà come testimonano le foto che pubblichiamo.

Ci sono anche case a bordo strade: a causa dello stato pietoso della strada principale ad ogni passaggio di auto e soprattutto mezzi pesanti è un incubo. Ci scrive una residente: "Sono 4 anni che non chiudo occhio che quando passano le macchine sembra che entrano in casa perché la mia casa è proprio bordo strada". L'esasperazione è tanta, i lavori però non solo non partano ma non sono neanche lontanamente in fase di progetto. Cosa aspettano? Provincia e Comune sono avvisati (di nuovo). Urge intervenire per la sicurezza stradale, per i residenti e soprattutto anche perchè queste aree di collina dell'Umbria stanno diventando un biglietto da visita del made in Umbria per migliaia di turisti e potenziali investitori. in questo caso un bruttissimo biglietto da visita.