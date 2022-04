Campello sul Clitunno, pneumatico in mezzo alla strada rimosso dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono intervenuti sulla Flaminia, all'altezza di Campello sul Clitunno, per uno pneumatico in mezzo alla carreggiata.

I poliziotti hanno rallentato temporaneamente il traffico erecuperato lo pneumatico, liberando la carreggiata. In breve tempo, la viabilità è stata ripristinata senza particolari disagi per la circolazione e senza il verificarsi di incidenti.

La Polizia di Stato ricorda a tutti gli automobilisti e autotrasportatori, l’importanza di effettuare un accurato controllo del veicolo prima di mettersi in viaggio.

L’articolo 164 del Codice della Strada stabilisce che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida, non compromettere la stabilità del veicolo e non coprire i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento. La sanzione prevista in caso di violazione va da 87 a 345 euro.