La moglie esce a cena fuori e quando rientra il marito l'aggredisce: denunciato

Il marito non accetta la separazione e quando la donna rientra in casa la minaccia e poi la picchia. Il giorno dopo la donna va in ospedale e le vengono diagnosticate alcune lesioni.

Sentita dai poliziotti del Commissariato di Assisi, la donna aveva raccontato di essersi separata dal marito nel 2012, motivo per il quale il 42enne era ritornato in Marocco. In seguito alle sofferenze patite dal figlio della coppia, per la lontananza dal padre, l’uomo era poi tornato ad Assisi, riprendendo la convivenza con la donna, ma non il rapporto sentimentale.

La separazione mai accettata dal 42enne e la morbosa gelosia lo avevano portato a minacciare e ad aggredire la moglie, ingenerando nella stessa uno stato di sofferenza e paura.

Al termine degli accertamenti, valutata la condotta ostile tenuta dal 42enne nei confronti della moglie, il Questore di Perugia ha emesso un provvedimento di ammonimento con il quale ha diffidato l’uomo dall’attuare azioni e/o comportamenti che possano pregiudicare l’incolumità fisica della moglie e continuare a ingenerare nella stessa una situazione di ansia e paura.

Il 42enne è stato poi invitato a intraprendere un percorso di riabilitazione e a rivolgersi a delle strutture specializzate presso il Servizio Sanitario Regionale.