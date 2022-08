Per tale violazione la donna è stata denunciata in stato di libertà.

I Carabinieri della Stazione di Petrignano d’Assisi, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, hanno denunciato una donna residente nell’assisano, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza dal mese di gennaio 2022 ad oggi.

Denunciata dai Carabinieri una donna per aver percepito indebitamente l'assegno mensile di sostegno

Petrignano d'Assisi: non segnala il trasferimento del figlio per non vedersi ridotto il reddito di cittadinanza