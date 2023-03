Perseguita madre e sorella per i soldi per la droga, arrestata dopo un anno di violenze

Una volta ha distrutto tutto quello che trovava a sua portata di mano dentro casa, mentre insultava la madre. Un'altra volta le ha tirato contro una sedie. In un'altra occasione ancora, tornata a casa di notte, aveva iniziato a bussare alla porta della camera della sorella per farsi aprire e darle soldi. Solo l'intervento dei carrabinieri ha riportato la calma. Denaro, sarebbe stata sempre in cerca di denaro per acquistare sostanze stupefacenti, la donna accusata di maltrattamenti in famiglia e ora agli arresti domiciliari, dopo l'intervento dei carabinieri di Trevi.

Secondo quanto ricostruito, i comportamenti violenti, sia psicologici he fisici, nei confronti di madre e sorella, sarebbero andati avanti da almeno un anno. Minacce e aggressioni a cui è stato posto fine con il provvedimento di arresti domiciliari che la donna sconterà in una struttura specializzata.