Spoleto, perseguita la ex: il giudice dispone gli arresti domiciliari e il controllo con il braccialetto elettronico

Perseguita la ex compagna e il giudice lo mette ai domiciliari con il braccialetto elettronico. La misura è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Assisi nei confronti di un 32enne indagato del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Gli accertamenti eseguiti dai poliziotti, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, hanno messo in luce le numerose molestie fisiche e psicologiche messe in atto negli ultimi mesi dall’indagato in danno della donna, residente nello Spoletino.

Aniamto da una gelosia ossessiva avrebbe minacciato la donna, attuando violente aggressioni verbali e fisiche contro la stessa, procurandole uno stato di sofferenza, depressione e paura che l’avevano indotta a non andare più in palestra e a sostituire la serratura di casa. Fino alla denuncia alla Polizia.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha contestato all’uomo il reato di atti persecutori, facendo richiesta di applicazione di una misura cautelare a suo carico, che il giudice per le indagini preliminai ha accolto con l'emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione di evitare ogni tipo di comunicazione e di mettersi in contatto con qualsiasi mezzo con la persona offesa dal reato.

Per assicurare il rispetto della misura cautelare, il gip ha disposto anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Ordine eseguito dalla Polizia dopo aver rintracciato il 32enne ad Assisi.