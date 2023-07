Cascia, si avvicina troppo alla ex moglie e finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Cascia hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 51enne del posto per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex moglie.

L’uomo, a febbraio scorso, sotto l’effetto di sostanze alcoliche ha inseguito e speronato l’auto della moglie sulla strada che da Cascia porta a Roccaporena e ha minacciato più volte la donna, venendo arrestato. Per questi fatti l'uomo è stato messo ai domiciliari dal giudice e poi è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa.

In questi mesi, però, l’uomo ha avvicinato la donna più volte, seguendola nei suoi spostamenti e nei luoghi da questa frequentati. ICarabinieri di Cascia hanno segnalato al Tribunale di Spoleto i fatti e il giudice ha revocato la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie disponendo per l’uomo agli arresti domiciliari.