Perseguita la donna di cui si è invaghito per anni, non potrà più avvicinarsi o contattarla

Per quattro anni ha insistito. Ma il corteggiatore irriducibile, e dal primo momento rifiutato, più che essere romantico, secondo le indagini, sarebbe diventato un vero incubo. Nei suoi confronti gli agenti del commissariato di Foligno hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento. L’uomo, un 55enne, è indagato per stalking.

Dagli accertamenti investigativi dai poliziotti è emerso come l’indagato avesse cercato, fino dal 2019, di allacciare una relazione con la donna, senza però essere mai corrisposto.

Anziché desistere, si sarebbe dedicato a ripetuti appostamenti fuori dal bar dove la vittima lavorava, terrorizzando in questo modo la donna, in particolare quando se lo sarebbe ritrovato di fronte a orario di chiusura.Più volte gli aveva ribadito di non avere alcuna intenzione di allacciare una relazione con lui, ma questi, incurante, avrebbe perseveratotanto che, in più occasioni, la donna si era vista costretta a chiedere aiuto al proprio fidanzato per poter contare su una maggiore sicurezza.

In altre occasioni, invece, anziché presentarsi a piedi, il 55enne aveva effettuato svariati passaggi con la propria autovettura nei pressi del luogo di lavoro, fermandosi in corrispondenza dell’ingresso e suonando insistentemente il clacson allo scopo di richiamare l’attenzione della sua vittima. In molti casi, infine, aveva sfogato via social la propria frustrazione per il fatto di non essere corrisposto, inviando alla donna messaggi pesantemente ingiuriosi o addirittura minatori.

A quel punto, la vittima, esasperata ed impaurita dalle continue molestie, aveva deciso di chiedere aiuto alla polizia.

Gli accertamenti investigativi degli Agenti hanno dato riscontro al racconto della donna; pertanto, ultimata l’attività di indagine, la Procura della Repubblica di Spoleto ha fatto immediata richiesta di applicazione di una misura cautelare a carico del 55enne.

Il gip spoletino ha quindi emesso a carico dell’indagato un’ordinanza per la misura del divieto di avvicinamento all’abitazione, al luogo di lavoro ed a tutti gli altri luoghi abitualmente frequentati dalla donna, unitamente al divieto di comunicare con la vittima con qualsiasi mezzo.