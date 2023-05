Incidente stradale nel pomeriggio, a Bastia Umbra. Una ragazza di 22 anni ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un palo della luce.L'incidente si è verificato in via Gramsci. la ragazza è rimasta ferita lievemente ed è stata soccorsa dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto interessato dall'incidente.