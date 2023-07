Bastia Umbra, pastore tedesco vaga da solo nel piazzale e dentro un supermercato: multata la proprietaria

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra in un esercizio commerciale dove si trovava un pastore tedesco di grossa taglia, da solo e senza museruola, per un potenziale pericolo per la circolazione stradale e per i cittadini.

Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti ad avvicinarsi all’animale, riuscendo a mantenerlo tranquillo e mettendolo in sicurezza. Grazie al microchip contenenti i dati registrati in banca dati ASL sono risaliti alla proprietaria e hanno riportato l’animale presso la residenza della donna.

Visto il comportamento recidivo della donna nei confronti dell’animale, a suo carico è stata elevata una sanzione amministrativa per omessa custodia e malgoverno di animali. Il cane è stato poi affidato alla proprietaria.